В поезде "Укрзалізниці" произошел потоп, вода уничтожила вещи пассажиров. Видео

Вагон поезда Харьков – Киев "Укрзализниці" залило водой, из-за чего повредились личные вещи пассажиров.

Об этом Telegram-каналу "Труха Харьков" рассказала подписчица, которая ехала в 13-м вагоне этого поезда в ночь на 2 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вода в коридоре вагона. Скриншот

"Проснулась в 5:00 от шума, весь вагон залит водой. В каждом купе стоит вода, вся обувь и сумки, что стояли под нижними койками, мокрые, вещи и электроприборы испорчены", – рассказала пассажирка.

По ее словам, вода повредила ноутбуки, фен и одежду. Подписчица пожаловалась, что проводники не предупредили людей об инциденте.

"На вопрос, кто будет нести ответственность за случившееся и испорченное имущество, проводник и начальник поезда ничего не отвечали, по-тихому пытались все убрать", – утверждает пассажирка.

Воду в поезде убирала проводница. Скриншот видео.

Она добавила, что в соседнем купе ехала шумная пьяная компания, которая могла поломать туалет. Женщина предположила, что это могло стать причиной потопа.

Полный пост Telegram-канала "Труха Харьков". Скриншот

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