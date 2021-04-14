В плену на Донбассе остаются 280 украинцев, в том числе 44 военных, – Денисова
Контролируемые Россией силы на Донбассе удерживают 280 граждан Украины.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время онлайн-встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд, отмечается в ее Telegram.
"В незаконном заключении на упомянутых территориях до сих пор содержится 280 граждан, среди которых 44 военнослужащих, также 258 украинских граждан считаются пропавшими без вести", – подчеркнула Денисова.
По ее словам, Российская Федерации по политическим мотивам преследует 133 украинцев, из них 114 незаконно заключены и находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
Также омбудсмен сообщила, что на оккупированных территориях, в частности в Крыму, в течение последних 7 лет фактически действует запрет на свободу слова. На журналистов давят, подвергают пыткам, незаконно задерживают, проводят обыски и угрожают. Подтверждением тому является ситуация с незаконным задержанием в оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сотрудники российской ФСБ задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".
В Службе внешней разведки Украины прокомментировали задержание мужчины, назвав это пропагандистской акцией.
США осудили незаконный арест украинского журналиста Владислава Есипенко в Крыму и назвали его политически мотивированным.
Денисова обратилась к омбудсмену РФ из-за пыток украинского журналиста в Крыму.