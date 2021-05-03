В первый день ООС оккупанты убили 19-летнего воина ВСУ: в сети вспомнили Героя

В сети вспомнили 19-летнего бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Александра Микитюка, который погиб на передовой в первый день ООС.

Старший солдат-разведчик родом из Хмельницкой области скончался 30 апреля 2018 года в Авдеевке Донецкой области. Об этом говорится на сайте "Книга памяти погибших за Украину" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У молодого парня остались родители и сестра. Родился Микитюк 8 апреля 1999 года в селе Семки Винницкой области. Был похоронен в селе Белый Рукав. В пятницу, 30 апреля, исполнилось ровно три года со дня смерти защитника Украины.

"Микитюк Александр, погиб в этот день 2018 года в Авдеевке. Ему было всего 19 лет. Распространи, чтобы помнили сынов Украины", – написали в Facebook-группе "Родная Мать Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в апреле 2021 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска убили 14 воинов Вооруженных сил Украины.