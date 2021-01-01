В первый день нового года боевики обстреляли ВСУ из гранатометов

В зоне ООС на Донбассе в первый день 2021 года – 1 января – террористы семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь у Вооруженных сил Украины нет.

Российско-оккупационная армия, в частности, открывала огонь из гранатомета. Об этом сообщается на Facebook-странице пресс-службы Операции Объединенных сил.

Военные заявили об относительном затишье на линии фронта. "В большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина", – сказано в сводке.

Однако в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражескую огневую активность было замечено несколько раз неподалеку Авдеевки (минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие).

Также в полдень у Авдеевки по направлению н.п. Яковлевка было замечено БПЛА (квадракоптер) противника, который пересек линию разграничения. Украинские защитники сбили его.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4, противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Новолуганского – стрелковое оружие.

В ООС добавили, что адекватно ответили на нарушения.

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