В Первомайске вспыхнул сильный пожар в 'Эпицентре'. Фото и видео ЧП

В городе Первомайск Николаевской области 2 февраля вспыхнул торговый центр "Эпицентр", расположенный на улице Федора Достоевского.

Информация о пожаре поступила на линию "101" в 12:57. Сейчас на месте инцидента работают несколько бригад спасателей, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Из помещения эвакуировали работников и посетителей, по предварительным данным никто не пострадал. По информации МВД Украины в Telegram, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Деснянском районе Киева утром 31 января произошел пожар в торговом центре "Коралл". В огне погиб один мужчина.