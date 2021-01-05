В Павлограде 26-летнего парня пытали и убили петардой. Фото 18+

В Павлограде в парке нашли труп 26-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Его тело было в крови, а лицо разорвано.

Об этом сообщило местное издание Vgorode. Инцидент произошел 3 января.

По информации председателя общественной организации "Характерник" Юрия Марченко, погибшим оказался 26-летний местный житель Александр Журавлев.

Тетя убитого рассказала, что незадолго до трагедии племянник предупреждал, что ему угрожают и пытаются выследить. Он собирался уехать из города.

Женщина отметила, что парень придумал особое кодовое слово на случай если он попадет в беду. Его он сообщил своей девушке. Связаться с ней у родственников погибшего не получилось.

Также тетя сообщила, что на руках у Журавлева были синяки. Это может свидетельствовать о том, что его удерживали силой.

Издание "Первый Павлоградский" сообщило со ссылкой на собственные источники, что у парня во рту взорвалась петарда.

По информации Павлоградского ГУ Нацполиции в Facebook, судебно-медицинские эксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате тяжких телесных повреждений. Каких именно не уточнили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания потерпевшего).

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января, примерно в 04:00 пассажиры электрички, которая ехала из Нежина в Киев, обнаружили в одном из вагонов мертвого мужчину. Они вызвали на место скорую, а те сообщили о смерти человека в полицию.