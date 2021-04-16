В парке Львова нашли расчлененное тело: полиция задержала подозреваемого. Фото
Во Львове 67-летний мужчина еще осенью прошлого года во время конфликта избил свою гостью и нанес ей смертельные раны. Затем расчленил тело, частями вынес его в сумке и выбросил на территории парка "Снопковский".
Там, по улице Липовая Аллея, эту жуткую находку обнаружили 13 апреля местные жители и сообщили правоохранителям. Те уже через три дня задержали злоумышленника, информирует Главное управление Нацполиции в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что по указанному адресу выезжали оперативники уголовного розыска и управления криминального анализа, кинолог полиции Львовщины, а также следственно-оперативная группа, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб правоохранительных органов. На месте происшествия они обнаружили фрагменты человеческого тела, которое было расчленено, а также сумку, в которой их принесли в парк.
Погибшей оказалась 58-летняя львовянка. Выяснилось, что в начале ноября 2020 года женщина находилась в гостях у своего знакомого, также жителя Львова. Тогда между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин нанес гостье несколько ударов, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась.
Пытаясь избежать наказания, злоумышленник расчленил тело, частями вынес фрагменты в сумке и оставил на территории парка, где их и обнаружили прохожие.
По факту следователи Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры области, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Санкция этой статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.
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