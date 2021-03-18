В ОПЗЖ решили взять на поруки 'эксперта' с каналов Медведчука, подозреваемого в госизмене

Десятки народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" подписали просьбу отдать им на поруки подозреваемого в государственной измене Юрия Дудкина – "эксперта" с телеканалов главы политсовета партии Виктора Медведчука.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, инициатором выступил Илья Кива.

Также он рассказал, что 18 марта суд должен был рассмотреть изменение меры пресечения Дудкину с ареста на альтернативный вариант, однако заседание перенесли на 23 марта.

Напомним, что так называемому военно-политическому эксперту Юрию Дудкину сообщили о подозрении в государственной измене и подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. В Службе безопасности Украины отметили, что своими словами он способствовал разжиганию межнациональной вражды и получал за это деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дудкина задержали в феврале. Тогда же СБУ опубликовала перехват его переговоров с кураторами.