В ООН рассказали, как "ЛНРовцы" пытали украинцев током и газом

По результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине" прокуратура открыла уголовное производство за пытки гражданских в "ЛНР".

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генерального прокурора Украины. Уголовное производство по факту жестокого обращения и пыток граждан оккупационной администрацией Российской Федерации открыла Луганская областная прокуратура.

Правоохранители установили жителей Луганска и области, которые пострадали от противоправных действий оккупантов.

В сообщении отметили, что представители "министерства государственной безопасности" и "министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемые оккупационной администрацией РФ, незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" с СБУ.

Гражданское население подвергают пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом.

Задержанных лишают пищи и доступа в туалет. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают им физической расправой.

"Указанные преступные действия прямо запрещены ст. 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормами международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами", – подчеркнули в прокуратуре.

Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям 3 управления ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Максимальное наказание за указанное уголовное преступление – 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пленный Григорий Синченко вскрыл себе вены из-за пыток оккупантов в Донецком СИЗО.

Сергей Миронич, который вернулся из плена оккупантов на Донбассе, рассказал о последствиях пыток в подвале "ЛНР".

Луганчанка Виктория Воронина впервые рассказала о нечеловеческих пытках, которым ее подвергали террористы "ЛНР". Ее освободили во время обмена пленными в декабре 2019 года.