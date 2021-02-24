В ООН обвинили Иран в умышленной лжи о катастрофе МАУ

Заявления Ирана по поводу причин катастрофы самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) могут быть умышленно искажены.

Об этом говорится в отчете ООН по правам человека. В частности, специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард заявила, что в позиции иранской стороны вызывают вопросы шесть серьезных нюансов, целью которых может быть дезориентация мировой общественности.

"Несоответствия в официальных объяснениях, кажется, озвучены для того, чтобы создать максимум путаницы и минимум ясности. Они кажутся надуманными, чтобы ввести в заблуждение и сбить с толку", – возмутилась представительница ООН.

Она также добавила, что после шести месяцев расследования гибели 176 человек на борту украинского самолета направила в декабре 2020 года правительству Ирана подробные замечания и вопросы об обстоятельствах ракетного удара по борту. Однако ответа нет до сих пор.

"В объяснениях иранских властей относительно того, как подразделение "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) нанесло удар по гражданскому самолету, есть много несоответствий. Проще говоря, они не сходятся", – подчеркнула Калламар и перечислила настораживающие моменты.

Иран утверждает, что ошибка в задании координат мобильной ракетной установке способствовала ошибочному наведению на цель. При этом он не предоставил никаких объяснений относительно того, почему произошла эта ошибка калибровки радара , почему она не была обнаружена и как привела к наведению на цель.

Иран не объяснил, почему КСИР не выполнил такие основные стандартные процедуры, как мониторинг высоты, скорости ее набора или снижения для оценки неизвестных радиолокационных сигналов.

Иран не смог объяснить, каким образом информация о разрешенных полетах гражданских лиц была передана подразделениям КСИР .

Вопреки утверждению командующего аэрокосмическими силами КСИР о том, что у подразделения было всего 10 секунд, чтобы принять решение об открытии огня, похоже, что у подразделения было как минимум 45-секундное окно принятия решения и, возможно, больше времени для оценки цели.

Нет информации о том, почему другие рейсы, вылетевшие в ночь на 8 января 2020 года, до PS752, не были выбраны мишенью .

Эти нюансы усугублялись отказом иранского правительства в течение трех дней признать, что самолет был сбит его военными, хотя высокопоставленные власти почти сразу узнали, что произошло.

"Вместо того, чтобы начать надлежащее расследование, власти разрешили разграбить место крушения, а затем снести бульдозером, препятствуя сбору улик и лишая семьи незаменимых памятных вещей тех, кого они потеряли", – возмутилась Калламард.

Кроме того, она напомнила, что иранское правительство не выполнило свои обязательства по уважению к останкам умерших. Так, власти страны ненадлежащим образом поступило с местом крушения самолета, мешали семьям жертв репатриировать останки, вмешивалось в частные захоронения и даже преследовало и угрожало некоторым членам семей погибших.

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