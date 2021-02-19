В ООН назвали количество погибших за время войны на Донбассе

Общее количество жертв боевых действий за время войны на Донбассе с 14 апреля 2014 по 10 февраля 2020 года составило 42–44 тыс. человек.

Такие данные предоставили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВК ПЧ ООН) в ответ на запрос "Радио Свобода". Из них 13,1–13,3 тыс. погибло.

Среди погибших – не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5,7 тыс. членов вооруженных групп, говорится в сообщении.

Ранены 29,5–33,5 тыс. человек:

7–9 тыс. гражданских;

9,7–10,7 тыс. украинских военных;

12,7–13,7 тыс. членов вооруженных групп.

В течение всего периода конфликта на гражданских приходится 25–26% от общего количества лиц, погибших в связи с конфликтом, такое же соотношение касается и ранений, уточнили в УВК ПЧ ООН.

"Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: из 33–34% в 2014 году (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4–5% в 2019–2020 годах: одно гражданское лицо, погибшее в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений и инцидентов, связанных с минами, на 20–22 украинских солдат или членов вооруженных групп, погибших при таких же обстоятельствах", – сообщили в ООН.

В статистику смертей военных отнесены также случаи, не связанные непосредственно с военными действиями, которые произошли в результате:

неосторожного обращения с оружием;

дорожно-транспортных происшествий;

болезней во время службы в зоне конфликта;

убийств и самоубийств.

Они составляют около 30% от общего количества указанных смертей, говорится в сообщении.

Сообщено также, что в 2019 и 2020 годах до 40% смертей среди военных в зоне конфликта были вызваны болезнями, убийствами, самоубийствами, дорожно-транспортными происшествиями и другими причинами, не связанными с боевыми действиями, – они не включены в указанное соотношение.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина созвала на 23 февраля заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, одним из пунктов повестки дня заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях нашей страны.