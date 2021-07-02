В оккупированном Крыму задержали активиста "русской весны", который первым вывесил флаг РФ. Фото

В поселке Ленино в восточной части оккупированного Россией Крыма был задержан бывший депутат нелегитимного горсовета Керчи, активист "русской весны" Константин Ерманов. Бытует мнение, что именно он в 2014 году первым вывесил флаг РФ в Крыму.

Как сообщает Telegram-канал BOBKINA8, причиной задержания Ерманова стало вождение в нетрезвом виде. Ему даже не удалось подуть в трубку для определения количества алкоголя в крови (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Накануне перед задержанием Ерманов публиковал в соцсети фото коньяка, который он употреблял.

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"Суд будет 5 июля, сейчас он отправлен домой отсыпаться", – говорится в сообщении.

По словам юриста, Ерманову светит 15 суток административного ареста и лишение водительских прав.

Ерманов был избран в "городской совет" Керчи от российской партии "Родина". Однако в январе 2021 года его лишили мандата по причине якобы нарушений, допущенных при заполнении декларации о доходах.

Соратники Ерманова утверждают, что лишение мандата инициировал "глава" Крыма Сергей Аксенов, которого депутат публично критиковал.

Ранее Ерманов сознался, что в 2014 году перед митингом сторонников Евромайдана в Керчи он собрал несколько сотен человек, которые устроили массовую драку на проукраинском митинге. Также он заказал заранее и раздал этим людям "российские флаги на новеньких удочках и тысячи георгиевских лент".

Как сообщал OBOZREVATEL, сторонник "русской весны" Александр Горный открыто обвинил президента РФ Владимира Путина в уничтожении Крыма.