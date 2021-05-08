В оккупированном Крыму к 9 мая отрепетировали парад с танками и 'Градом'. Видео

Во временно оккупированном Россией Крыму завершилась подготовка к празднованию Дня победы 9 мая. Так, агрессор решил провести в Севастополе "парад Победы" и продемонстрировать таким образом свою военную технику.

В мероприятии примут участие около двух тысяч человек и десятки единиц вооружения РФ. Парад начнется в воскресенье, 9 мая, в 10:00, колонны пройдут по центральным улицам города, передает НТС.

В пятницу, 7 мая, в Севастополе на проспекте Нахимова состоялась репетиция парада. В ней были задействованы 64 образца военной техники, включая танк Т-34, который принимал участие в Крымской наступательной операции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что в параде примут участие военнослужащие Черноморского флота вместе с курсантами и юнармейцами, а на трибунах будет присутствовать оккупационное "руководство" города, ветераны войны и жители Севастополя.

В колонну техники войдут танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", мобильные комплексы разведки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки С-400 "Триумф", зенитный комплекс "Панцирь-С", гаубицы "Мста-Б" и "Д-30" и система залпового огня "Град-М".

Напомним, в оккупированном Россией Донецке готовят "парад Победы", на котором планируют продемонстрировать новые образцы вооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России к 9 мая дети изображали могилы погибших солдат, а в Беларуси – устроили "сожжение деревни". В одном городе также планировали проведение парада "малышковых войск".