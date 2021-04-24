В оккупированной Горловке провели 'урок памяти' экс-главаря 'ДНР' Захарченко. Видео

В Горловке Донецкой области, временно контролируемой российско-оккупационными войсками, в школе №1 провели урок памяти, посвященный экс-главарю "ДНР" Александру Захарченко.

На ролик обратил внимание офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан, написав об этом в своем Telegram-канале. Изначально видео с уроком появилось на YouTube местного телеканала "6ТВ" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, детям рассказали о жизни "первого главы "ДНР" и его "подвигах". Замдиректора по воспитательной работе назвала Захарченко "патриотом" и привела его слова о том, что Донбасс якобы хотел вернуться в Россию.

Авторы сюжета добавили, что такие мероприятия в школах Горловки проходят на регулярной основе. Примечательно, что детям для этого урока пришлось одеться в школьную форму советского образца, надеть галстуки и георгиевские ленточки. Всем школьникам также раздали флажки "ДНР".

Учащихся собрали в одном помещении и показали им видео о жизни Захарченко, в котором утверждалось, что он четыре года занимался развитием экономики, культуры, образования, торговли и промышленности, "подняв" непризнанную республику.

Под влиянием пропаганды школьники на камеру заявляли о том, что они являются патриотами "ДНР" и исполняли песни о войне.

Напомним, телеведущий Роман Медный, вернувшийся в оккупированный Донецк, рассказал, что он стал "городом брошенных пенсионеров" с высокими ценами и 100-процентной пропагандой.

Внимание! Видео содержит пропаганду.

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