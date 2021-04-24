В оккупированной Горловке провели "урок памяти" экс-главаря "ДНР" Захарченко. Видео
В Горловке Донецкой области, временно контролируемой российско-оккупационными войсками, в школе №1 провели урок памяти, посвященный экс-главарю "ДНР" Александру Захарченко.
На ролик обратил внимание офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан, написав об этом в своем Telegram-канале. Изначально видео с уроком появилось на YouTube местного телеканала "6ТВ" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца)
Так, детям рассказали о жизни "первого главы "ДНР" и его "подвигах". Замдиректора по воспитательной работе назвала Захарченко "патриотом" и привела его слова о том, что Донбасс якобы хотел вернуться в Россию.
Авторы сюжета добавили, что такие мероприятия в школах Горловки проходят на регулярной основе. Примечательно, что детям для этого урока пришлось одеться в школьную форму советского образца, надеть галстуки и георгиевские ленточки. Всем школьникам также раздали флажки "ДНР".
Учащихся собрали в одном помещении и показали им видео о жизни Захарченко, в котором утверждалось, что он четыре года занимался развитием экономики, культуры, образования, торговли и промышленности, "подняв" непризнанную республику.
Под влиянием пропаганды школьники на камеру заявляли о том, что они являются патриотами "ДНР" и исполняли песни о войне.
Напомним, телеведущий Роман Медный, вернувшийся в оккупированный Донецк, рассказал, что он стал "городом брошенных пенсионеров" с высокими ценами и 100-процентной пропагандой.
Внимание! Видео содержит пропаганду.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке.
В российском расследовании BAZA говорится, что террориста взорвали, скорее всего, представители его собственной охраны.
Бывший так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин заявил, что ликвидация Захарченко якобы была организована его конкурентами по коммерческим делам.