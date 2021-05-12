В ОГП пояснили нюанс с подозрением Медведчуку

Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку был вручен экземпляр подозрения. Ранее документ был направлен по адресам проживания и работы фигуранта.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

В ведомстве отметили, что подозрение 11 мая в порядке, предусмотренном УПК, было отправлено Медведчуку. В связи с чем, он получил статус подозреваемого именно с этой даты. А 12 мая нардепу вручили экземпляр отправленного документа.

"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им было предоставлено экземпляр врученного 11 мая 2021 сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – пояснили в ОГП.

Ранее Медведчук заявил, что документ ему вручили с нарушением законной процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму. Также у медведчука прошли обыски.

СБУ опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.