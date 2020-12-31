В ОГП отреагировали на гранаты под дверью матери Шабунина

По факту обнаружения гранат под дверью квартиры матери главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ривне начато уголовное производство.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, Ривненская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве относительно угроз убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 УК Украины).

По данным следствия, вечером 30 декабря в Ривне возле дверей квартиры обнаружены две гранаты и пластиковая коробка, перемотанные скотчем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа.

По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о возможном взрывном устройстве под дверью одной из квартир пятиэтажки в Ровно правоохранители получили в среду примерно в 21:20.

Ночью 23 июля неизвестные подожгли дом родителей Шабунина на улице Энтузиастов в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области.