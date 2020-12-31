В ОГП отреагировали на гранаты под дверью матери Шабунина

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
2,2 т.
Начато уголовное производство по двум статьям

По факту обнаружения гранат под дверью квартиры матери главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ривне начато уголовное производство.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, Ривненская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве относительно угроз убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 УК Украины).

По данным следствия, вечером 30 декабря в Ривне возле дверей квартиры обнаружены две гранаты и пластиковая коробка, перемотанные скотчем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа.

По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

В Ривне подбросили гранаты под дверь мамы Шабунина
У дверей квартиры обнаружены две гранаты и пластиковая коробка
В корпусах гранат взрывчатки не обнаружено
На месте работала взрывотехническая группа

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о возможном взрывном устройстве под дверью одной из квартир пятиэтажки в Ровно правоохранители получили в среду примерно в 21:20.

Ночью 23 июля неизвестные подожгли дом родителей Шабунина на улице Энтузиастов в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области.

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