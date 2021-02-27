В горсовете Черновцов озвучили версию гибели мужчины во время взрыва в больнице

Причиной смерти пациента в черновицкой больнице, в которой произошел взрыв 27 февраля, могли стать не ожоги, а коронавирус. Так, мужчина был в тяжелом состоянии и, вероятно, задохнулся.

По словам начальника управления обеспечения медицинского обслуживания в сфере здравоохранения городского совета Наталии Калмыковой, кровать человека не пострадала во время пожара, поэтому он скончался не от ожогов. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Отмечается, что больше всего пострадал именно тот пациент, который находится сейчас в реанимации, а погибший мужчина еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся.

В горсовете добавили, что погибшему было 76 лет, а пострадавшему – 77. На данный момент он в сознании и лежит в реанимационном отделении с 70% ожогов тела.

Всего в отделении во время пожара находилось 30 человек. В палате во время возгорания было четыре человека, двое из которых вовсе не пострадали.

Калмыкова сообщила, что в городскую больницу №4 эвакуировали одного человека, в городскую больницу №3 – два человека и в Областную клиническую – три человека. Всех остальных переведено в пределах учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в инфекционной больнице Запорожья 3 февраля произошел пожар. Он унес жизни трех пожилых пациенток и молодого врача.

Еще двое медиков пострадали: анестезиолог и медбрат были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Что касается погибшего врача, то ею оказалась 26-летняя анестезиолог Ольга Глива. В 2020 году она с отличием окончила Запорожский государственный медуниверситет. Девушка была родом из Кропивницкого.

Главного врача областной инфекционной больницы в Запорожье, в которой произошел смертельный пожар, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Между тем в МВД также озвучили основные версии произошедшего: нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, неисправность медицинского оборудования и поджог.