В Офисе генпрокурора рассказали, как накажут российских оккупантов за военные преступления в Украине

Украина намерена привлекать высшее политическое и военное руководство РФ, причастное к совершению военных преступлений, к ответственности в Международном уголовном суде.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. Он уточнил, что деяния пособников российских оккупантов и исполнителей будут расследовать в рамках национального законодательства.

По словам Мамедова, для Украины сейчас главное – оценивать действия этих лиц, собрать надлежащую доказательную базу и передать дело в суд, который уже и решает вопрос о привлечении к ответственности.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что за тяжкие преступления прощения не может быть.

"Поэтому признает РФ международное право или нет, вносит изменения в свой основной закон, как решила на недавнем референдуме, или еще как-то манипулирует, игнорирует процессы, это не освобождает виновных в совершении преступлений от ответственности", – отметил Мамедов.

По его словам, также важно доказать в национальных и международных судах реализацию государством-агрессором общего контроля над временно оккупированными территориями.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске в августе 2014 года, является военная агрессия вооруженных сил РФ. Об этом сказано в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии.