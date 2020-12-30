В Офисе генпрокурора признались, почему отказались от ареста Татарова

Офис генерального прокурора (ОГП) отозвал из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) ходатайство об аресте замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова из-за возможной переквалификации дела, а также из-за нарушений, выявленных при подписании и вручении ему подозрения.

Об этом сообщили в ОГП, пишет "Интерфакс-Украина". Речь идет о статьях 185 и 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Изучая материалы, прилагаемые к ходатайству, сторона обвинения установила, что в действиях подозреваемого возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, заявили в Офисе генпрокурора. Это не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также, по информации прокуроров, сообщение о подозрении замглавы ОПУ было осуществлено с нарушениями. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, Татаров не потерял статус адвоката, уточнили в ОГП.

"Указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь за собой признание судом собранных доказательств как недопустимых", – пояснили свои действия в Офисе генпрокурора.

После заседания Татаров покинул здание ВАКС под крики "Позор!" и дым от дымовых шашек. В короткой пресс-конференции сказал журналистам, что собирается доказать несостоятельность и лживость обвинений против него.

Как сообщал OBOZREVATEL: