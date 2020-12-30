В Офисе генпрокурора признались, почему отказались от ареста Татарова
Офис генерального прокурора (ОГП) отозвал из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) ходатайство об аресте замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова из-за возможной переквалификации дела, а также из-за нарушений, выявленных при подписании и вручении ему подозрения.
Об этом сообщили в ОГП, пишет "Интерфакс-Украина". Речь идет о статьях 185 и 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Изучая материалы, прилагаемые к ходатайству, сторона обвинения установила, что в действиях подозреваемого возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, заявили в Офисе генпрокурора. Это не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также, по информации прокуроров, сообщение о подозрении замглавы ОПУ было осуществлено с нарушениями. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, Татаров не потерял статус адвоката, уточнили в ОГП.
"Указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь за собой признание судом собранных доказательств как недопустимых", – пояснили свои действия в Офисе генпрокурора.
После заседания Татаров покинул здание ВАКС под крики "Позор!" и дым от дымовых шашек. В короткой пресс-конференции сказал журналистам, что собирается доказать несостоятельность и лживость обвинений против него.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
В частности, чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.
Журналист Юрий Бутусов говорил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.
2 декабря НАБУ заявило о сознательном давлении на следствие и попытке сорвать дело по Татарову со стороны Офиса генпрокурора.
Сам Татаров заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".
Президент Украины Владимир Зеленский отказался назвать Татарова коррупционером.
24 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал производство по Татарову из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
В ответ НАБУ назвало незаконной передачу дела Татарова в СБУ. Бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства в это дело генпрокурора Ирины Венедиктовой.
При этом Венедиктова заявила о своей непричастности к решению о передаче в СБУ дела Татарова.
Позже стало известно, что депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы о том, как комментировать на эфирах дело Татарова.