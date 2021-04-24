В Одесском порту изъяли контрабандные сигареты на сумму около 145 млн грн. Видео

В пятницу, 23 апреля, сотрудники Госпогранслужбы в Одесском порту обнаружили более 13 700 ящиков с сигаретами на сумму около 145 миллионов гривен.

Мероприятия проходили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, 21 апреля пограничники совместно с Нацполицией блокировали схему введения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных для Duty Free.

Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в Евросоюз.

По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13 700 ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза составляет около 145 млн гривен. На данный момент следственные действия продолжаются.

Отмечается, что в течение прошлого года на границе со странами ЕС задержано почти 100 тысяч пачек сигарет с соответствующей маркировкой "for duty free only" и без акцизных марок.

Ранее на границе с Россией в Харьковской области был задержан сотрудник отдела пограничной службы "Веселое", перевозивший в кузове служебного авто 19 ящиков контрабандных сигарет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 апреля, подписал указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны против 13 лиц и 95 компаний, причастных к контрабанде.