В Одесской области задержали серийного насильника детей, который начал преступную 'карьеру' еще при Брежневе

В Одесской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии изнасилований несовершеннолетних. 70-летнего жителя Южного обвиняют сразу в четырех преступных эпизодах, а пострадавших в деле шестеро.

Об этом сообщила "Думская". Задержанного, который работает охранником местного Дома культуры, неоднократно судили за аналогичные преступления, причем первый раз его отправили за решетку еще в 1968 году.

В 2020 году педофила потянуло на старое. По данным следствия, он обманом заманил в комнату общежития 9-летнего мальчика и изнасиловал его. При этом преступник снимал все на мобильный телефон.

Затем насильник начал шантажировать ребенка тем, что покажет это видео его друзьям. За нераспространение "компромата" он заставлял мальчика приводить к нему своих сверстников, которых тоже насиловал и шантажировал.

Видео дня

Это продолжалось до тех пор, пока родители одного из пострадавших не узнали о том, что произошло. Они написали заявление в полицию, правоохранители начали расследование. Следствие установило всех жертв и личность самого насильника.

Почувствовав, что вскоре ему придется ответить за свои преступления, он выехал из общежития, а чтобы запутать следы, использовал документы на другую фамилию.

Однако это насильнику не помогло. Правоохранители его разыскали и арестовали. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали извращенца который украл ребенка и пытался изнасиловать мужчину.

Также ранее OBOZREVATEL писал, что в Харькове в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика. Полиция задержала подозреваемого местного жителя.