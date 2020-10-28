В Одесской области во время пожара погибли двое детей

В Одесской области пожар в одноэтажном жилом доме забрал жизни двух детей.

Трагедия произошла в селе Новокрасное Раздельнянского района, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание комнаты жилого дома на площади 30 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух детей, без признаков жизни (2 года и 8 месяцев)", – говорится в сообщении.

В 10:33 пожар был локализован, к его ликвидации привлекались 4 человека личного состава и одна единица основной пожарной техники. Причина возгорания устанавливается.

Пожар в Одессе забрал жизни двух детей dsns.gov.ua

Пожар произошел в жилом доме dsns.gov.ua

Как сообщил OBOZREVATEL, 26 октября в селе Ульяновка Днепропетровской области горел частный жилой дом. Его 77-летняя хозяйка погибла.