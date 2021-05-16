В Одесской области обнаружили повешенным пропавшего подростка
В воскресенье, 16 мая, на окраине города Ананьев Одесской области обнаружили повешенным 14-летнего подростка. С 15 мая он разыскивался правоохранителями как пропавший.
Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, парень ушел из дома после ссоры с родными. Полицейские опросили друзей несовершеннолетнего, проверили заброшенные дома, лесопосадки, в одной из которых на окраине Ананьева и обнаружили мальчика в петле.
Отмечается, что внешних следов насильственной смерти на его теле не было. По факту происшествия полицейские открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство".
Ранее в Вышгороде Киевской области подросток покончил с собой. Ранее в чате с одноклассниками он угрожал взорвать боевые патроны к оружию.
После того, как мать заявила о его исчезновении, полицейские отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Он покончил жизнь самоубийством.
В апреле в Запорожье 15-летняя школьница решила совершить суицид и повесилась. Позже обнаружили предсмертную записку девочки, в которой она пожаловалась на двух учителей, которые якобы занимались буллингом всего ее класса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 мая 33-летний житель Киевщины покончил с собой, повесившись на дверной ручке. Тело погибшего нашла соседка. Записки на месте происшествия не обнаружено;
В апреле ученица одной из столичных школ пошла на уроки и исчезла. Через некоторое время девочку разыскали, она не пострадала. Находился ребенок в ТРЦ "Ретровиль".