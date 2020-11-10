В Одессе молодежь осквернила флаг ЕС и устроила танцы на нем: полиция вычислила "героев" по видео

В Одессе правоохранители начали уголовное производство по факту надругательства над флагом Евросоюза.

Злоумышленники сорвали и потоптались по нему, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. Видео правоохранители обнаружили во время мониторинга сети Интернет.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 338 – "Надругательство над государственными символами" Уголовного кодекса Украины, сообщили в Приморском отделе полиции в городе Одессе.

В октябре в Днепре двое мужчин пытались украсть флаг Украины со здания Центрального апелляционного хозяйственного суда, находящегося на проспекте Дмитрия Яворницкого. Сделать это им помешали сотрудники территориального управления судебной охраны. Одного из хулиганов удалось поймать и передать сотрудникам патрульной полиции, второй скрылся.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Лисичанске Луганской области вандалы осквернили памятник погибшим украинским военнослужащим, освобождавшим город от российских оккупантов.