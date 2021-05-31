В Одессе застрелился третий за две недели военный – СМИ

В воскресенье вечером, 30 мая, в селе Радостное Одесской области покончил с собой военнослужащий Ярослав Ганюченко. Это третий случай подобный случай за неделю.

Мужчина застрелился из автомата в оружейной комнате во время смены нарядов, сообщает издание Оdessit.ua. Информацию подтвердили в пресс-службе ВСУ.

"30 мая в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка", – говорится в сообщении.

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Известно, что военнослужащий был призван из Умани в 2020 году. Погибшего сослуживцы характеризуют хорошо. Конфликтов у него не было. Недавно мужчина вернулся из отпуска и был в хорошем настроении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области на рабочем месте застрелился второй за неделю пограничник. До этого 24 мая в Одессе в служебном кабинете нашли мертвым офицера-пограничника. По предварительной версии, он застрелился из табельного оружия.