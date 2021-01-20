В Одессе задержали мужчину с отрубленной головой, подозревают двойное убийство

В среду, 20 января, в Одессе полиция задержала мужчину, который вышел из подъезда с отрубленной человеческой головой.

Как сообщили в ГУ НПУ в Одесской области, задержанный подозревается в убийстве двух человек. Происшествие случилось на улице Небесной сотни, 41.

"По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за молодым они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Департамент уголовного розыска добавил, что предварительно установлено, что задержанный совершил убийство отца и еще одного человека, данные которого выясняются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отрубил голову.

Сейчас на месте происшествия находятся полицейские, ведется следствие. Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове задержали женщину, которая бегала по городу обнаженная с пакетом, где лежала отрезанная голова.