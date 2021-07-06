В Одессе трагически погиб генерал, который остался верен Украине при захвате Крыма РФ

В понедельник, 5 июля, на одном из пляжей Одессы трагически скончался генерал и ветеран Государственной пограничной службы Валерий Курников. Находясь в 2014 году на службе в Крыму, он сплотил возле себя военных, оставшихся верными украинской присяге и одним из первых назвал действия России в отношении полуострова оккупацией.

О смерти генерала сообщили в Facebook на странице Госпогранслужбы. Кроме того, очевидцами трагической смерти стали и другие отдыхающие на пляже 13-й станции Большого Фонтана (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По их словам, умерший нередко отдыхал на этом пляже с семьей, был физически здоров и регулярно занимался плаванием. Но в роковой день у него случилось сужение сосудов и мужчине просто не хватило воздуха, чтобы доплыть до берега.

Видео дня

Из-за смерти Валерия Курникова скорбят не только его родные, но и сослуживцы и простые патриоты. Его смелость и отчаянность, позволившие противостоять оккупационным войскам и количественно превышавшим силы ВСУ, среди которых оказалось немало предателей, сформировали настоящий образ героя и увековечат память о нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове скончался 42-летний военнослужащий Юрий Черный, которого сбил внедорожник. Врачи военного госпиталя два месяца пытались спасти ему жизнь.