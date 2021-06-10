В Одессе СБУшник получил от американца $80 тысяч за избежание тюрьмы: детали дела

Следователь управления Службы безопасности Украины в Одесской области Сергей Гливинский получил $80 тысяч взятки от гражданина США Дэвида Джозефа Аулта. Иностранец был подозреваемым по делу о якобы контрабанде наркотиков из Китая, которое расследовал именно Гливинский.

Как сообщает Slidstvo.info, сотрудники СБУ "накрыли" двухкилограммовую партию запрещенных таблеток. Одним из подозреваемых в этом деле оказался 64-летний Аулт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В 2018-м его задержали, провели обыски у него дома и посадили в следственный изолятор, где ему угрожали и избивали", – отмечают журналисты.

Зафиксировано, что американца доставляли из СИЗО в кабинет Гливинского, однако никаких следственных действий с ним не проводили.

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Как оказалось, Гливинский пообещал Аулту помочь выйти из СИЗО, снять арест со счетов и избежать заключения. Сначала он требовал за это $60 тысяч, а затем сумма выросла до $80 тысяч.

Чтобы перевести всю сумму на счет, ее пришлось разделить на несколько транзакций – по $20 тысяч. Их иностранец якобы отправлял знакомым Гливинского в Бровары – его родной город. Именно туда через несколько дней после перевода средств поехал СБУшник – как считает следствие, чтобы забрать наличные.

Позже Аулт рассказал правоохранителям о своем соглашении с Гливинским, его слова также подтвердили адвокат и переводчик. Этой весной Гливинского уволили из органов службы безопасности, а в начале июня объявили подозрение.

Суд арестовал экс-СБУшника с альтернативой 340 500 грн залога. Впоследствии, по информации Telegram-канала NABU Daily, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила ему залог до 1,5 млн грн, оставив и содержание под стражей.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году в компании DIAVITA заявили, что тогдашние представители контрразведки СБУ – Николай Беззубенко и Роман Неговелов – пришли в их офис и якобы требовали взятку в размере 250 000 долларов за право участвовать в тендере.

Позже у Неговелова нашли элитную недвижимость и авто.