В Одессе СБУ нашла 50 кг кокаина в коробках с бананами

Борис Бондарь Расследования 19:33, 29.10.2020 Обновлено: 19:33, 29.10.2020

В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки на $10 млн.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Нелегальный груз прибыл в порт "Южный".

Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили более 50 килограммами кокаина, расфасованного в килограммовые брикеты.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотиков).

Как уточнили в пресс-службе Государственной пограничной службы, 45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях – вентиляционных люках одного из контейнеров с бананами. Груз следовал из Эквадора.

Брикеты с кокаином лежали в пустотах контейнера
СБУ
Стоимость кокаина составила около $10 млн
СБУ
Груз следовал из Эквадора
СБУ
Изъято 50 кг кокаина
СБУ
Наркотики были расфасованы в брикеты
СБУ

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году Служба безопасности Украины изъяла 238 кг наркотиков, которые пытались провести в Украину. Две партии кокаина из США пытались ввезти через морской порт "Южный".

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