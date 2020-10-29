В Одессе СБУ нашла 50 кг кокаина в коробках с бананами
В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки на $10 млн.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Нелегальный груз прибыл в порт "Южный".
Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили более 50 килограммами кокаина, расфасованного в килограммовые брикеты.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотиков).
Как уточнили в пресс-службе Государственной пограничной службы, 45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях – вентиляционных люках одного из контейнеров с бананами. Груз следовал из Эквадора.
Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году Служба безопасности Украины изъяла 238 кг наркотиков, которые пытались провести в Украину. Две партии кокаина из США пытались ввезти через морской порт "Южный".