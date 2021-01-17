В Одессе произошел пожар в отеле, есть погибший. Фото и видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
2,7 т.
В Одессе произошел пожар в отеле

В Одессе загорелся трехэтажный дом, в котором находится гостиница. Один человек погиб.

Об этом сообщила Думская. Инцидент произошел на улице Посмитного 17 января.

В ГСЧС сообщили, что огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. На месте возгорания пожарные обнаружили тело одного человека.

Также сообщается, что еще один человек пострадал.

Тушение пожара осложняет то, что дом находится в глубине плотной застройки. Кроме того огнеборцам тяжело работать из-за низкой температуры воздуха – на их костюмах моментально замерзают брызги.

Около 22:00 пожар локализовали.

Загорелся трехэтажный дом
Инцидент произошел на улице Посмитного
Пожарные тушили огонь сверху

Постояльцы отеля рассказали журналистам, что услышали, как загорелась проводка на втором этаже, а вчера в гостинице ее чинили. До этого периодически были проблемы со светом.

В тушении пожара задействовали 60 человек
Тушению мешала плотная застройка и мороз

К тушению привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

На место пожара прибыли вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев.

Пожарные локализовали огонь
Пожар произошел на ул. Посмитного, 10/12

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Саксаганского, 145 А, в четверг, 14 января, возник масштабный пожар в двухэтажном здании. Никто не пострадал.

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