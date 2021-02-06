В Одессе ребенок загорелся, схватив оголенный провод на крыше поезда: он поспорил на 25 грн. Видео 18+

В Одессе двое подростков залезли на крышу поезда, чтобы прокатиться, один из них на спор на 25 гривен схватился за высоковольтный провод и мгновенно загорелся.

Видео инцидента выложил Telegram-канал Dnepr24. Охваченный огнем парень камнем упал вниз (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По сообщению Telegram-канала Вартові Еспресо, о состоянии травмированного подростка ничего неизвестно.

Свидетеля происшествия уже допросила полиция.

Как стало известно ранее, в Каменском Днепропетровской области поезд сбил 11-летнего мальчика. Ребенка с многочисленными повреждениями доставили в реанимацию областной детской больницы.

Трагедия произошла около 11:44 на железнодорожных путях возле станции Каменское-Пассажирское. У пострадавшего диагностировали сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рублено-рваные раны головы и приступы судорог.

А пассажиры электрички, которая ехала из Нежина в Киев, обнаружили в одном из вагонов мертвого мужчину. Они вызвали на место скорую, а те сообщили о смерти человека в полицию.

Погибшим оказался местный житель 1951 года рождения, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области поезд "Киев – Сумы" сбил насмерть мужчину. Погибший сидел на железнодорожных рельсах неподалеку от поселка Княжичи.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Жертвой оказался 42-летний житель Сумской области. По предварительным данным, в момент аварии он был пьян.