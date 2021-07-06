В Одессе обрушился потолок в жилом доме, обломки погребли пожилую женщину. Фото

Во вторник, 6 июля, в центре Одессы на улице Степовой на голову хозяйке в буквальном смысле слова обрушился потолок. В результате пожилая женщина погибла.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области на Facebook. Прибывшие на место врачи не сумели сделать ничего, кроме как констатировать смерть пострадавшей.

Известно, что в двухэтажном доме разрушилась перегородка между квартирой и крышей. Площадь обрушения составила 20 м. кв. Поздней выяснилось, что хозяйка 1938 года рождения проживала сама и никого в момент чрезвычайной ситуации с ней в квартире не находилось.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня в центре Киева потолок в историческом жилом здании разрушился и серьезно травмировал женщину, которая находилась у себя дома.