В Одессе изъяли партию контрабандных сигарет на 20 млн гривен

В Одесском порту сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили 16 тонн контрабандных сигарет известного импортного производителя на сумму около 20 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Украинские правоохранители провели операцию по предотвращению контрабанды во взаимодействии с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании.

По информации, полученной от британских коллег, оперативники СБУ провели мероприятия в одном из частных контейнерных терминалов Одесского порта.

Они обнаружили и изъяли груз нелегальных сигарет массой около 16 тонн, замаскированных под текстильные изделия.

По самым скромным оптовым ценам табачной продукции на "черном рынке", стоимость находки составляет примерно 20 млн гривен.

В сообщении сказано, что сотрудники спецслужбы и Гостаможслужбы Украины начали процессуальные действия по изъятию нелегального груза.

Как сообщал OBOZREVATEL, служба безопасности Украины предотвратила контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен, которые нелегально перевозили из одной из соседних стран. Злоумышленники реализовывали контрабандные сигареты известных иностранных брендов в различные регионы страны.