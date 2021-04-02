В Одессе облили фекалиями памятный знак погибшим воинам АТО. Фото

В Одессе неизвестные надругались над памятным знаком погибшим на Донбассе воинам Антитеррористической операции (АТО), облив его фекалиями.

Об инциденте сообщил писатель и ветеран Валерий Пузик в Facebook. Одессит также разместил соответствующее фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Утро. Сегодня. Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе неизвестные облили фекалиями", – написал он.

Памятный знак, над которым так надругались злоумышленники, расположенный на проспекте Шевченко возле здания Одесской областной госадминистрации.

В комментарии "Суспільному" Пузик добавил, что облитый памятник заметил случайно, во время утренней прогулки с сыном. По его словам, представителей полиции или любых других учреждений на месте не было.

В gресс-служба ГУ Нацполиции в области заверили, что полицейские проверяют информацию относительно инцидента.

"Сообщение о том, что неизвестные облили памятник воинам, погибшим в зоне проведения Операции Объединенных сил, правоохранители выявили во время мониторинга интернет-сети. По данному факту проводится проверка", – добавили в ведомстве.

К сожалению, это не первый случай, когда неизвестные портят памятный знак погибшим воинам АТО. В частности, в 2017 году его облили краской. Тогда полиция открыла производство по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины.

Известно, что на месте памятного знака в Одессе планируют создать мемориал погибшим на Донбассе защитникам Украины. Согласно проекту, длина мраморного помоста мемориала составит 20 метров. В верхней части плиты скульптор предлагает сделать 21 вырез, куда вскоре высадят деревья. На боковых панелях должны выгравировать имена жителей Одессы и области, которые погибли, защищая Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах задержали мужчину, который снял флаг с могилы погибшего защитника Украины – командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, похороненного на Аллее Славы. Известно, что именно там в 2019 году похоронили комбрига ВСУ Евгения Коростылева.