В Одессе мужчину задержали за систематическое насилование жены и двух дочек. Фото

В Одессе 48-летнего мужчину задержали за подозрение в систематическом насиловании жены и двух дочерей.

Об издевательствах над семьей в правоохранительные органы сообщили посторонние люди, передает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сами жертвы насилия были очень запуганы и держали все в тайне не один год. Мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления.

Дочерей, одна из которых до сих пор несовершеннолетняя, отец начал развращать, когда им было по 13 и 16 лет. Пока было возможно, он убеждал девочек в том, что все, что с ними происходит, является нормой, а когда те стали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивания.

По словам девушек, они не решались рассказать о действиях отца матери, потому что очень его боялись. Одна из них находилась в таком страхе, что даже задумывалась о самоубийстве. Кроме того, женщина и сама была жертвой домашнего тирана и насильника.

Сейчас в уголовном производстве, начатом по факту изнасилования, продолжается досудебное расследование. В его рамках назначен ряд экспертиз. Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям правонарушителя, побудившие одну из его дочерей покончить с жизнью. Сейчас эта информация проверяется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Мариуполе 23-летний парень изнасиловал подростка. Насильнику грозит до 12 лет лишения свободы.