В Одессе мужчину задержали по подозрению в отравлении трех знакомых: один умер

Правоохранители Одесской области задержали иностранца по подозрению в разбое и умышленном отравлении трех человек, один из которых умер.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на официальном сайте. 33-летнего уроженца одной из стран Закавказья, которого ранее обвинили в имущественных преступлениях, только месяц назад суд отпустил под круглосуточный домашний арест (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Следствием установлено, что местные жители – супруги – пригласили к себе домой подругу и своего знакомого, чтобы познакомить их. Во время встречи компания выпивала алкогольный напиток, который принес с собой гость.

Женщины рассказали, что впоследствии их начало клонить в сон, а проснувшись утром, они обнаружили хозяина дома без признаков жизни. Гостя в квартире не было: он исчез вместе с тремя мобильными телефонами, золотыми украшениями, деньгами и банковскими карточками.

Подозреваемого в разбое и умышленном убийстве задержали в тот же вечер в арендованной им квартире. Во время обыска у него нашли похищенные украшения, место нахождения остального украденного имущества устанавливается.

Действия иностранца квалифицировали как разбой, направленный на завладение имуществом, по ч. 4 ст. 187 УК Украины и умышленное убийство из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115).

Причину смерти хозяина дома установит судмедэкспертиза.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что суд избрал меру пресечения для двух задержанных по делу об убийстве в Киеве известного музыканта Александра Деревянко – два месяца ареста.

Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook. За содеянное фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Департаменте напомнили, что злоумышленники – 1985 и 1989 годов рождения – решили убить человека, чтобы завладеть его квартирами, деньгами и другим ценным имуществом. Они пришли к 65-летнего одинокого потерпевшего якобы учиться игре на музыкальных инструментах и задушили его.