В Одессе мужчина порезал вены и угрожал взорвать дом

Вечером 8 декабря в Одессе неадекватный мужчина из-за семейной ссоры порезал себе вены стеклом и включил газ, угрожая взорвать дом.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области в Facebook. По словам правоохранителей, это случилось почти в 21:00 в Малиновском районе города. О ЧП им сообщила сожительница дебошира.

Когда полицейские при были на вызов, то действительно почувствовали отчетливый запах газа и вызвали специальную службу. Самого же мужчину им удалось убедить выйти из кухни. Он был весь окровавленный и в порезах, поскольку пытался покончить с собой.

"Гражданин вел себя неадекватно, угрожал людям вокруг физической расправой путем сжигания и убийством. Учитывая неадекватное и возбужденное состояние мужчины, инспекторы полиции были вынуждены применить к нему наручники, чтобы он не причинил вреда себе и другим", – отметили правоохранители, отметив, что в конечном итоге передали задержанного медикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на Житомирщине мужчина угрожал взорвать гранатой свою сожительницу. Полицейские вступили с ним в переговоры и убедили сдаться. В результате инцидента никто не пострадал.

Подобный случай произошел в октябре в Днепре. Там нетрезвый мужчина подорвал гранату под частным домом возлюбленной.

Также в городе Никополь Днепропетровской области 18 ноября в одной из квартир многоэтажки на подоконнике взорвался неизвестный предмет. Среди жителей никто не пострадал, однако ударная волна выбила окна в припаркованном авто и повредила стеклопакет и решетку.