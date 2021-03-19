В Одессе блокировали контрабанду в Украину психотропов из России на 1 млн грн. Фото

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе незаконную переправку из России несертифицированных лекарственных средств, содержащих психотропы. Во время обысков было обнаружено таких препаратов на более 1 млн гривен.

В то же время оперативники задокументировали несколько фактов продажи этих психотропных средств в Киеве, Одессе и Мариуполе. Как сообщается на сайте СБУ, злоумышленники реализовывали сомнительный товар под видом качественных оригинальных препаратов без разрешительных документов и сертификатов.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили двое граждан Украины и гражданин РФ. Они организовали нелегальную переправку из России незарегистрированных медпрепаратов, психотропных и других фальсифицированных лекарственных средств для продажи через аптечные сети.

"Обнаруженные медпрепараты не имеют государственной регистрации в Украине и запрещены к использованию в нашей стране. Продукцию дельцы нелегально доставляли железнодорожным транспортом и дальнобойщиками", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства участников группы и хранения контрафактного товара правоохранители изъяли запрещенные лекарственные средства на общую сумму более 1 млн грн.

По оценкам экспертов, эта продукция представляла опасность для здоровья населения и содержала психотропные вещества, свободный оборот которых ограничен в Украине.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Сейчас двум участникам группы уже сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили работу пророссийской ботофермы, которая распространяла фейки об Украине.