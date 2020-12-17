На Одесщине 17-летнего подростка подозревают в организации убийства женщины-таксиста. Фото и видео

В Одесской области задержали подозреваемых в умышленном убийстве 55-летней женщины-таксиста.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, организатором преступления вероятно стал 17-летний житель Южного. Его подельником – старший на год товарищ (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Следствием установлено, что причиной убийства стали финансовые проблемы злоумышленников. Они решились на преступление из-за долгов: должны были погасить кредит, оформленный для открытия "комнаты разгрузки от ярости".

План организатор преступления продумал заранее. Юноши сели в автомобиль, наугад назвали женщине-таксисту адрес назначения, а когда приехали в Любополь – убили, нанеся ей 11 ударов ножами. Добычей злоумышленников стали 1,5 тыс. грн.

Тело убитой они оттащили на обочину, машину забрали и поехали на окраину Одессы. Там закопали орудия преступления, а машину подожгли вместе со своей верхней одеждой и личными вещами.

Задержали подозреваемых по "горячим следам" по месту жительства в Южном, куда те вернулись на такси. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью в Одесской области произошло несколько резонансных убийств. Так, в сентябре на улице Академика Королева убили девушку-аптекаршу, в октябре 47-летний мужчина зарезал девушку-бариста в кофейне Black Milk.

Еще двух несовершеннолетних подозревают в жестоком убийстве 68-летнего иностранца. Они якобы расчленили его тело и закопали останки в 14 мусорных пакетах на окраине города.