В ОБСЕ заявили о трехкратном усилении обстрелов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила возросшее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как говорится на сайте организации, спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау констатировала, что число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году.

Также это количество в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В течение последних двух недель значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата", – отметила Грау.

По ее словам, девять из десяти полетов беспилотников СММ дальнего радиуса действия подвергаются воздействию радиоэлектронных помех.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государства ОБСЕ осудили действия России, которая концентрирует свои военные силы на границе с Украиной.

Португалия, председательствующая в ЕС, выразила обеспокоенность безопасностью Украины.

Между тем, в Министерстве иностранных дел Украины невыполнение Россией Венского документа ОБСЕ расценили как подтверждение намерений страны-агрессора продолжать военное давление и угрозу силой в отношении нашего государства.