В ОБСЕ сообщили о неизвестных взрывах на Донбассе и 90 случаях нарушения 'тишины'. Карта

С 15 по 17 января на Донбассе зафиксировано 90 случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неизвестного происхождения.

Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который был обнародован на сайте организации 18 января.

Так, больше всего режим "тишины" нарушали в Донецкой области – 83 раза. Большинство из них, в том числе 4 взрыва, произошли возле населенных пунктов Широкино и Лебединское, которые находятся под контролем Украины.

Также еще 8 случаев нарушения перемирия зафиксировали в Луганской области. Отмечается, что восемь взрывов прогремели возле оккупированного населенного пункта Калиново.

В целом с начала действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 6 294 нарушений и 2,6 тысячи взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января вооруженные формирования России на Донбассе дважды сорвали режим тишины, ударив по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов.