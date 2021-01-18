В ОБСЕ сообщили о неизвестных взрывах на Донбассе и 90 случаях нарушения "тишины". Карта

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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В ОБСЕ сообщили о неизвестных взрывах на Донбассе и 90 случаях нарушения 'тишины'. Карта

С 15 по 17 января на Донбассе зафиксировано 90 случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неизвестного происхождения.

Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который был обнародован на сайте организации 18 января.

Так, больше всего режим "тишины" нарушали в Донецкой области – 83 раза. Большинство из них, в том числе 4 взрыва, произошли возле населенных пунктов Широкино и Лебединское, которые находятся под контролем Украины.

Также еще 8 случаев нарушения перемирия зафиксировали в Луганской области. Отмечается, что восемь взрывов прогремели возле оккупированного населенного пункта Калиново.

Карта нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

В целом с начала действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 6 294 нарушений и 2,6 тысячи взрывов.

График нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января вооруженные формирования России на Донбассе дважды сорвали режим тишины, ударив по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов.

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