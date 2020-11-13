В ОБСЕ насчитали почти 100 нарушений тишины на Донбассе за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Миссия ОБСЕ на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за среду, 11 ноября, зафиксировала еще 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 12 ноября. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

По данным международных наблюдателей, 90 нарушений режима тишины было насчитано в Донецкой области, остальные семь – в Луганской.

Отмечается, что этими нарушениями в большинстве были взрывы, к тому же неизвестного происхождения.

Наблюдатели подчеркивают, что за предыдущий отчетный период не зарегистрировали ни одного нарушения на Донетчине, тогда как на Луганщине таких было 14.

Добавим, что с момента заседания Трехсторонней контактной группы 27 июля, на котором была достигнута договоренность о прекращении огня на Донбассе, в общем миссия ОБСЕ зафиксировала уже 2255 нарушений режима тишины.

Данные СММ ОБСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября российские оккупационные войска четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе в зоне проведения ООС. Враг вел огонь из гранатометов различных систем вблизи населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка. В районе Водяного противник дважды открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

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