В Общественном совете при Минобороны нашли сепаратиста из "Миротворца"

Виктория Довгань Расследования 14:42, 6.10.2020 Обновлено: 14:42, 6.10.2020

В состав обновленного Общественного совета при Министерстве обороны Украины, который начал действовать в мае, попал сепаратист Александр Лалак.

Как сообщили на странице сообщества "Первый волонтерский" в Facebook, он является председателем так называемого Независимого профсоюза военнослужащих Украины, председателем "Национального фронта спасения Украины" и председателем движения "Пенсионная мобилизация силовых структур".

Однако ни одна из этих организаций не зарегистрирована органами юстиции Украины в соответствии с действующим законодательством. Показательно и то, что Лалак внесен в базу сайта "Миротворец". Основанием для этого стало массовое распространение им в интернете кремлевских нарративов, фейков пропаганды страны-агрессора. Такая деятельность одиозного сообщника адептов "русского мира" была направлена на внесение деструктива и дестабилизацию ситуации в Украине.

Александр Лалак внесен в базу сайта "Миротворец".
Facebook "Первый волонтерский"
Лалак в сети насмехался над скорбью по погибшим воинам ВСУ.
Facebook "Первый волонтерский"

"С самого начала деятельности Общественного совета при Министерстве обороны Украины Лалак занял разрушительную позицию, пытаясь срывать заседания и организуя скандалы. Оказалось, что его прохождение в состав совета пролоббировал один из организаторов Антимайдана 2013-2014 годов Олег Калашников. Именно он является товарищем и одногруппником Лалака и известен как ярый ненавистник Украины", – рассказали волонтеры.

Сепаратист активно распространял российскую пропаганду.
Facebook "Первый волонтерский"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в сети разгорелся скандал из-за того, что кандидатом в депутаты Николаевского городского совета Центрального района от "Слуги народа" выдвинули Егора Клецова.

  • Он внесен в базу сайта "Миротворец" как сообщник террористов "Л/ДНР". После резонанса, который возник в обществе из-за этого факта, Клецов решил сняться с выборов.

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В Общественном совете при Минобороны нашли сепаратиста из "Миротворца"