В Общественном совете при Минобороны нашли сепаратиста из "Миротворца"

В состав обновленного Общественного совета при Министерстве обороны Украины, который начал действовать в мае, попал сепаратист Александр Лалак.

Как сообщили на странице сообщества "Первый волонтерский" в Facebook, он является председателем так называемого Независимого профсоюза военнослужащих Украины, председателем "Национального фронта спасения Украины" и председателем движения "Пенсионная мобилизация силовых структур".

Однако ни одна из этих организаций не зарегистрирована органами юстиции Украины в соответствии с действующим законодательством. Показательно и то, что Лалак внесен в базу сайта "Миротворец". Основанием для этого стало массовое распространение им в интернете кремлевских нарративов, фейков пропаганды страны-агрессора. Такая деятельность одиозного сообщника адептов "русского мира" была направлена на внесение деструктива и дестабилизацию ситуации в Украине.

Александр Лалак внесен в базу сайта "Миротворец". Facebook "Первый волонтерский"

Лалак в сети насмехался над скорбью по погибшим воинам ВСУ. Facebook "Первый волонтерский"

"С самого начала деятельности Общественного совета при Министерстве обороны Украины Лалак занял разрушительную позицию, пытаясь срывать заседания и организуя скандалы. Оказалось, что его прохождение в состав совета пролоббировал один из организаторов Антимайдана 2013-2014 годов Олег Калашников. Именно он является товарищем и одногруппником Лалака и известен как ярый ненавистник Украины", – рассказали волонтеры.

Сепаратист активно распространял российскую пропаганду. Facebook "Первый волонтерский"

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