В НСЖУ и прокуратуре рассказали новые детали расследования убийства черкасского журналиста Комарова

В Национальном союзе журналистов заявили, что расследование смерти черкасского журналиста и блогера Вадима Комарова, несмотря на все усилия, пока не дало результата. Еще не удалось установить ни заказчика, ни исполнителя.

Об этом сказала глава областной организации НСЖУ Татьяна Калиновская на пресс-конференции о ходе расследования дела в четверг, 17 июня, передает пресс-служба учреждения.

"Наше требование расследовать убийство Вадима Комарова – это еще и требование обеспечить безопасность журналистам. Несмотря на все усилия и отчеты, мы вынуждены констатировать, что результата нет. Не установлено ни заказчика, ни исполнителя", – сказала Калиновская.

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Она отметила, что Комаров – не единственный убитый журналист Черкасской области. Так, до сих пор не наказаны убийцы журналиста Василия Сергиенко.

"Досадно, что следственные органы обвиняют семью Вадима Комарова, будто она не дает возможности расследовать дело. Семья тоскует, ищет средства на памятник журналисту и хочет одного – чтобы убийцы были наказаны", – отметила Калиновская и добавила, что нападения на журналистов в Черкасской области продолжаются.

Со своей стороны глава прокуратуры Черкасщины Александр Воронин отметил, что объем проведенных следственных действий – очень большой. Дело состоит из 20 томов и находится на контроле Офиса Генерального прокурора начальника ГУНП.

По его словам, на сегодня собрано показания около тысячи человек. Осмотрено записи с десятков камер, на 17-ти зафиксировано предполагаемого преступника, составлен фоторобот, проведены десятки экспертиз.

"Семью Комарова никто не обвиняет. Мы говорим только, что у нас возникла проблема. Когда Вадим еще был жив, находился в коме, мы хотели получить средства, на которых он работал. К сожалению, все они были пустые, всю информацию было уничтожено. Семья сообщила, что там могли находиться бытовые родственные записи, обнародование которых семья не хочет", – сказал прокурор.

Как отметил начальник следственного управления ГУНП Евгений Рогачев, в ходе следствия не подтвердились версии об убийстве из-за ограбления.

По его словам, расследуется версия мести за профессиональную деятельность. Удалось восстановить часть файлов на старом ноутбуке журналиста, других средствах, осмотрено телефон убитого. Отработаны версии, связанные с расследованием Вадимом Комаровым коррупции в горсовете, в черкасской колонии. Они пока не подтвердились.

"Комаров анонсировал знакомым, что готовится опубликовать очень интересный материал. Однако, что это за материал, пока не установлено", – сообщил Рогачев.

По его словам, следствие установило, каким был предмет, которым Комарова ударили по голове. Это – металлический предмет с гранями, а не труба или молоток, как некоторые писали в СМИ и социальных сетях.

"Следствие продолжается, негласные следственные действия продолжаются, некоторые факты проверяются заново. Мы не остановились, – отметил глава следственного управления", – добавил правоохранитель.

Как писал OBOZREVATEL:

В Черкассах утром 4 мая 2019 года избили известного местного журналиста Вадима Комарова.

Была озвучена версия, что его могли избить за-за его публикации о коррупции среди чиновников города.