В Новой Каховке погиб военный ВСУ: заподозрили убийство. Видео 18+

В Новой Каховке Херсонской области в ночь на пятницу, 25 декабря, в результате конфликта с гражданскими лицами погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба оперативного командования "Південь", инцидент произошел около 04:30 утра возле одного из кафе города.

Как говорится в сообщении, между военным и гражданскими возник конфликт, переросший в драку: погибшему были "причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия".

В свою очередь украинский активист Марк Гордиенко отметил, что, по его сведениям, драки в действительности не было, а "парня просто сзади ударили, скорее всего кастетом".

"А полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала. Теперь они в розыске. И есть вероятность, что дело могут квалифицировать как просто драку, типа хулиганка", – написал он в своем Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире ранее погиб военный курсант-первокурсник. Рядом с застреленным нашли предсмертную записку девушке, которая не ответила ему взаимностью.