В Никополе задержали подростка, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

В Никополе Днепропетровской области по подозрению в убийстве 15-летней Насти Карнаух, поиски которой велись более пяти дней, сотрудники полиции задержали парня – ее сверстника.

Как 19 июня сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, по предварительным данным, в понедельник, 14 июня, он задушил потерпевшую на пустыре у заброшенной постройки и скрылся с места преступления.

При этом правоохранители установили, что убитая была знакома с подозреваемым.

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"Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", – говорится в сообщении полиции.

О пропаже ребенка в полицию сообщила ее мать 15 июня. По ее словам, накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась. К поискам девочки были привлечены все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные.

Правоохранители и волонтеры обыскали вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, лесополосы. Через пять дней поисков ее тело нашли на пустыре у заброшенного здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене под Киевом пятилетняя девочка застряла в беседке. Для ее освобождения спасателям понадобились специнструменты.