В Никополе убили волонтера, которая помогала военным: СМИ узнали об изнасиловании и поджоге. Фото

В Никополе Днепропетровской области 12 апреля убили известного волонтера Анжелу Мончинскую. По неподтвержденным данным, ее изнасиловали и нанесли тяжелые травмы.

Как сообщается на сайте ГУНП Днепропетровщины, 51-летнюю женщину в 5:40 доставили в травматологическое отделение с телесными повреждениями, в результате которых она скончалась. Правоохранители не называют фамилию умершей, однако "Никопольская правда" пишет, что это Мончинская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По подозрению в нанесении травм полиция задержала 25-летнего мужчину. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Как отмечает издание со ссылкой на свои источники, 12 апреля мужчина напал на женщину-администратора подпольного игрового клуба, изнасиловал ее и забрал деньги из кассы, а чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджог помещение.

"Женщине он нанес несколько травм, в том числе, сотрясение мозга, которые в последствии привели к тому, что она скончалась в реанимации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Мончинская много лет помогала украинским военнослужащим. Ездила на фронт, привозила им продукты и необходимые вещи. Женщина также награждена медалью "За верность украинскому народу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре ветерана АТО, бойца батальона "Днепр-1" с позывным Баркас, выгнали из маршрутки и избили из-за того, что он якобы хотел воспользоваться правом льготного проезда в маршрутке, недоступным во время карантина. Побратимы бойца потребовали от водителя извинений.