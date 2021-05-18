В Николаеве задержали рекордные 13 тонн контрабанды. Видео

17 мая в порту Николаева обнаружили рекордное количество контрабандного груза – около 13 тонн товаров народного потребления.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, по состоянию на 8 утра 18 мая пограничники выгрузили лишь три четверти контейнеров с незаконным товаром.

"Тонны товара – обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента. Контрабандный груз прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следственные действия продолжаются и устанавливается круг причастных к незаконной сделки. Продолжается выгрузка мягких контейнеров с контрабандным товаром. После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена ​​сумма оценки товаров.

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