В Николаеве убили известного историка, писавшего про Холокост. Фото 18+

В Николаеве убили известного местного краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Тело с ножевыми ранениями нашли утром, 14 мая.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ местной полиции, житель дома по пр. Центральном рассказал, что дверь квартиры его соседа открыты, а сам он лежит на полу.

На место быстро прибыла следственно-оперативная группа. Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения.

Издание "Новости N" пишет, что тело было обнаружено в квартире на 4 этаже. Служебная собака взяла след, вывела правоохранителей на проспект, довела до остановки, но дальше след потеряла.

Портал "Преступности.Нет" отмечает, что на теле мужчины были следы насильственной смерти. Предварительно, убили его еще ночью. Тело погибшего с ножевыми ранениями находилось возле кровати. На спальном месте – большое пятно крови, рядом лежала бутылка от спиртного, в подушку дивана воткнут нож.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Владимир Щукин занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области. Он работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном Центре Одесской государственной юридической академии.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ – на початку ХХ століття". Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве 17-летний парень подозревается в убийстве 38-летнего мужчины.