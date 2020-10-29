В Николаеве ребенка засыпало землей: спасти его не удалось. Фото

В Николаеве 28 октября на песчаном склоне погиб мальчик, которого засыпало в результате обвала породы.

Инцидент произошел около 11:05 в микрорайоне Терновка, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным спасателей, двое детей находились на песчаном склоне высотой около трех метров и одного из них засыпало слоем грунта.

Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место, то оказалось, что местный житель уже достал мальчика и предоставлял ему первую медицинскую помощь. Реанимационные мероприятия также не дали результата и медики констатировали смерть. Мальчику было около 10 лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине в селе Смирновка 6 августа на карьере нашли мертвым 14-летнего мальчика, которого засыпало песком.